Объявлены номинанты на "Оскар"

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на премию "Оскар". Список номинантов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция велась на YouTube-канале премии.

Лучший фильм:

"Зови меня своим именем" "Темные времена" "Дюнкерк" "Прочь" "Леди Берд" "Призрачная нить" "Секретное досье" "Форма воды" "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая актриса:

Салли Хокинс Фрэнсис Макдормэнд Марго Робби Сирша Ронан Мэрил Стрип

Лучший актер:

Тимоти Чаламет Дэниел Дэй-Льюис Дэниэл Калуя Гэри Олдмен Дензел Вашингтон

Лучшая актриса второго плана:

Мэри Джей Блайдж Эллисон Дженни Лесли Мэнвилл Октавия Спенсер Лори Меткалф

Лучший актер второго плана:

Уиллем Дефо Вуди Харрельсон Ричард Дженкинс Кристофер Пламмер Сэм Рокуэлл

Операторская работа:

"Бегущий по лезвию 2049" "Ферма "Мадбаунд"" "Дюнкерк" "Темные времена" "Форма воды"

Лучшая музыка к фильму:

"Дюнкерк" "Призрачная нить" "Звездные войны: Последние джедаи" "Форма воды" "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший грим и прически:

"Темные времена" "Виктория и Абдул" "Чудо"

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар", учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.