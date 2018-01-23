Объявлены номинанты на "Оскар"

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на премию "Оскар". Список номинантов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция велась на YouTube-канале премии.
Лучший фильм:
"Зови меня своим именем" "Темные времена" "Дюнкерк" "Прочь" "Леди Берд" "Призрачная нить" "Секретное досье" "Форма воды" "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Лучшая актриса:
Салли Хокинс Фрэнсис Макдормэнд Марго Робби Сирша Ронан Мэрил Стрип
Лучший актер:
Тимоти Чаламет Дэниел Дэй-Льюис Дэниэл Калуя Гэри Олдмен Дензел Вашингтон
Лучшая актриса второго плана:
Мэри Джей Блайдж Эллисон Дженни Лесли Мэнвилл Октавия Спенсер Лори Меткалф
Лучший актер второго плана:
Уиллем Дефо Вуди Харрельсон Ричард Дженкинс Кристофер Пламмер Сэм Рокуэлл
Операторская работа:
"Бегущий по лезвию 2049" "Ферма "Мадбаунд"" "Дюнкерк" "Темные времена" "Форма воды"
Лучшая музыка к фильму:
"Дюнкерк" "Призрачная нить" "Звездные войны: Последние джедаи" "Форма воды" "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Лучший грим и прически:
"Темные времена" "Виктория и Абдул" "Чудо"
Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.
Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар", учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.