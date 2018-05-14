Обзор прессы. Посольство в Иерусалиме: рискованная ставка Трампа

Посольство США переезжает из Тель-Авива в Иерусалим. Для Трампа - это "рискованное предприятие, которое при наилучшем раскладе может встряхнуть полумертвый мирный процесс между израильтянами и палестинцами", для Нетаньяху - безусловная победа, а для палестинцев - повод выплеснуть гнев. "Десятки тысяч человек собираются выйти с протестами в секторе Газа на границе с Израилем, не исключены серьезные столкновения", - пишет FAZ.

"На этой неделе Иерусалим будет искрить от напряжения, - прогнозирует редакция The Times. - Ожидаются ожесточенные протесты в связи с тем, что Соединенные Штаты переводят в этот город свое посольство. Этот жест должен укрепить отношения между Израилем и администрацией Дональда Трампа. И это рискованное предприятие, которое при наилучшем раскладе может встряхнуть полумертвый мирный процесс между израильтянами и палестинцами. Если же все пойдет не так, всему региону придется готовиться к новому циклу ближневосточных конфликтов".

"Трамп выдвинул Иерусалим на передний план, признав его официальной, а не только функциональной столицей Израиля", - отмечают авторы и напоминают, что перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, одобренный в свое время Конгрессом, откладывали три предыдущих американских президента.

"Трамп стремится вывести ситуацию из тупика, вернув конфликт к его истокам - необходимости для евреев и арабов делить между собой Святую землю и Святой город", - говорится в статье. "Успокоенный" Израиль, возможно, скорее пойдет на уступки палестинцам на востоке Иерусалима, есть даже слабая надежда на корректировку политики в отношении поселений. "По-видимому, такова логика назначенного Трампом медиатора - Джареда Кушнера", - рассуждает редакция.

"Однако администрация еще не представила обещанный всеобъемлющий план по урегулированию многочисленных трений. Вместо этого она делает ставку на изменение климата в арабском мире", - говорится в статье.

"Определив Иран как общего врага США, Израиля, Саудовской Аравии и стран Персидского залива, Трамп посчитал, что он изменил переговорные условия", - отмечают авторы.

Это неплохая отправная точка для возобновленного мирного процесса под руководством США, пишет редакция, но указывает на необходимость "более пристального управления со стороны президента, владеющего деталями и более осведомленного об исторических моделях политики, которые он так решительно нарушает".

В ближайшие дни Израиль будет чувствовать себя в осаде, говорится в статье. Трамп должен показать готовность американцев справиться с потенциально взрывоопасным кризисом.

Американское посольство переезжает из Тель-Авива в Иерусалим аккурат в те дни, когда Израиль отмечает 70-летнюю годовщину своей независимости. Для Израиля это событие - подтверждение его прав на город, для палестинцев - повод выплеснуть гнев, пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Татьяна Хайд.

"Государство Израиль, рожденное из ужасов Второй мировой, сегодня демонстрирует не только военную мощь и экономические успехи, но и уязвимость, и раскол (...). Это государство каждый день напоминает нам о том, куда может завести слепая ненависть - и как непросто для людей разного вероисповедания и происхождения мирно сосуществовать друг с другом", - пишет журналистка.

"Оборотной стороной истории успеха Израиля является изгнание палестинцев в ходе формирования государства. Завтра палестинцы будут вспоминать о бегстве и насильственном вытеснении более 700 тыс. своих соотечественников в 1948 году. И именно сегодня США переносят посольство из Тель-Авива в Иерусалим: громкое политическое решение, играющее на руку израильтянам и вызывающее гнев палестинцев, которые также претендуют на Иерусалим как на столицу своего будущего государства", - говорится в статье.

"Десятки тысяч человек собираются выйти с протестами в секторе Газа на границе с Израилем, не исключены серьезные столкновения", - пишет Хайд. "Человеку, сидящему в Белом доме, следовало бы подарить учебник истории", - замечает она.

Израильский премьер-министр в последние месяцы представлялся человеком, которого преследует полиция за предполагаемые коррупционные дела, но теперь, похоже, он во всем добивается успеха, пишет журналист Le Figaro Марк Анри.

В понедельник должна реализоваться его старая мечта: США торжественно откроют свое посольство в Иерусалиме. Дональд Трамп сдержал слово, в отличие от многих американских президентов, которые, будучи кандидатами, обещали перенести посольство, а, едва водворившись в Белом доме, быстро об этом забывали. Такой переезд способен вызвать эффект домино, отмечает автор: Гватемала на этой неделе тоже собирается открыть свое посольство в Святом городе и другие страны могут последовать такому примеру.

Нетаньяху недавно одержал еще одну дипломатическую победу. Трамп признал его правоту по поводу иранской ядерной сделки и вышел из нее, объявив о возобновлении американских экономических санкций против Тегерана в таких выражениях, которые израильский премьер мог бы подхватить слово в слово, полагает журналист.

Премьер-министр также выиграл пари в отношении главного врага Израиля. На прошлой неделе израильские самолеты атаковали 50 предполагаемых иранских баз, рассредоточенных в Сирии.

Еще израильскому премьеру удалось "нейтрализовать" Владимира Путина - безусловно, главного игрока в Сирии. Россия, которая могла бы рассердиться на атаки против Ирана, ее союзника в Сирии, проявила исключительную сдержанность. Еврейское государство опасалось, что Москва предоставит армии Асада современные противовоздушные системы, но и в этом случае Нетаньяху, судя по всему, выиграл дело. По данным газеты "Известия", на сегодняшний день не ведется никаких переговоров с Дамаском о поставках российских "современных новых систем" ПВО.

Вдобавок ко всему в этот уикенд на глазах у 200 млн телезрителей всего мира израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на "Евровидении". Биньямин Нетаньяху поздравил ее, назвав "лучшим послом Израиля".

"Все же многие комментаторы предостерегают от искушения поддаться эйфории, - продолжает автор. - Полная неопределенность установилась по иранскому ядерному досье. И по палестинскому вопросу все застопорилось. Сохраняется неясность вокруг Дональда Трампа, кичащегося тем, что он единственный, кто способен разрешить израильско-палестинский вопрос в стиле бизнесмена. До сих пор он баловал Израиль, но кто знает, будет ли так продолжаться впредь".