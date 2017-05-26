Обзор прессы. Саммит G7: максимум внимания Трампу, минимум - России

Лидеры "большой семерки" сегодня встречаются в Таормине. Главная интрига в том, какое впечатление произведет Трамп, не усилит ли он беспокойство по поводу нового "лидера свободного мира", пишут СМИ. Российская тема - далеко не главная в повестке, однако Bloomberg описывает нюансы позиций, а Марк Галеотти призывает не уклоняться от ответственных решений по России.

Итак, это произойдет в пятницу и субботу: главы государств и правительств стран G7, семи крупнейших мировых экономик, соберутся в сицилийской Таормине, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Хайнрике Росбах.

Британский премьер Тереза Мэй, ее итальянский коллега Паоло Джентилони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп будут принимать участие во встрече G7 впервые. "Позиция Трампа, - отмечает автор, - по многим вопросам отличается от курса Барака Обамы". Так, на встрече с представителями ЕС в Брюсселе, проходившей в четверг, он назвал немцев "очень, очень злыми", делая заявления относительно торговой политики ФРГ, а большое количество автомобилей немецких производителей на американском рынке назвал "ужасным".

В пятницу в повестке дня саммита стоит обсуждение острых внешнеполитических вопросов: Сирия, Северная Корея, Ливия и конфликт в Южно-Китайском море. Одной из центральных тем станет угроза международного терроризма, дополнительно обострившаяся после теракта в Манчестере.

Особенно непростыми станут вопросы, связанные с экономической политикой. "Участникам предстоит обсудить темы свободной торговли, антидемпинговые и защитные механизмы - во всех этих вопросах Трамп занимает позицию, отличную от позиций своих коллег", - отмечает Росбах.

"Еще более щекотливой темой может стать защита климата, - продолжает автор. - Шансы на то, что Америка в Таормине подтвердит приверженность Парижским соглашениям 2015 года, практически равны нулю".

В субботу речь зайдет об Африке - в расширенном заседании примут участие представители африканских государств; будут обсуждаться миграция и беженцы. "G7 также коснется проблем женщин и отношений с Россией, которая после аннексии Крыма больше не входит в круг участников саммита", - говорится в статье.

"Для президента, который ценит "личную химию" во взаимоотношениях, полтора дня, которые он проведет в добровольном "заточении" вместе с лидерами шести крупнейших капиталистических экономик в средневековом приморском городке Таормина на Сицилии, - пожалуй, привлекательная перспектива", - пишет журналист The Guardian Патрик Винтур.

Но никто не знает, войдет ли Трамп во вкус всемирных саммитов. "Его вряд ли заинтересуют заумные итоговые коммюнике, которые подготавливаются на таких встречах", - отмечает автор. Конкретных сделок при таком формате практически не бывает, "предполагается только обмен откровенными мнениями и достижение взаимопонимания", а отсутствие России и Китая, возможно, заставит Трампа усомниться, что "большая семерка" по-прежнему важна, говорится в статье.

"Вдобавок перспектива того, что Трамп окажется совершенно один со своими шестью собеседниками, наверняка заставит понервничать чиновников, которые будут слушать их дискуссию через наушники в соседней комнате. Мало кто способен предсказать, куда Трамп направит беседу, насколько долго он сосредоточится на той или иной теме и какие государственные тайны он может огласить", - продолжает автор.

"Есть риск, что по некоторым пунктам повестки дня Трамп окажется в G1", - замечает корреспондент: это климатические изменения, протекционизм в торговле и отношение к беженцам.

По словам дипломатов, лидеры остальных стран G7 обсуждали, как лучше разговаривать с Трампом и как найти истинные фигуры влияния в Белом доме, передает Винтур.

Один неназванный дипломат сказал: "Мы должны проявить определенное смирение. Во внешнеполитическом плане вторая половина 100 дней Трампа была безмерно лучше, чем первая, - в ней узнаваем республиканский дух. Штука в том, как постараться, чтобы Трамп не чувствовал себя загнанным в угол. Если у вас есть идея, внушите ему, что это его идея и что эта идея отвечает интересам Америки. В то же самое время нам нужно добиться, чтобы он взял на себя кое-какие обязательства".

Автор статьи заключает: возможно, главная интрига в том, какое впечатление произведет Трамп - либо он успокоит собеседников, либо усилит их опасения относительно "лидера свободного мира".

Смертоносный теракт в Великобритании поставил вопрос безопасности во главу угла на встрече мировых лидеров на Сицилии, пишет Bloomberg.

Подробно рассказав о приоритетах лидеров стран-участниц в плане торговых и миграционных процессов, журналисты переходят к их позициям по России.

Италия выступает за диалог по санкциям в отношении России, являющейся важным торговым партнером этой страны. Она открыта для возможности вернуть Россию в G8, говорится в статье.

"Япония стоит перед дилеммой по России", - продолжают авторы. Правительство резко высказывалось против аннексии на Украине на фоне собственных опасений по поводу все более агрессивных действий Китая в Восточно-Китайском море. Но у премьера Синдзо Абэ сложились теплые личные отношения с Путиным, и он хотел бы улучшить связи по вопросу спорных территорий.

Дональд Трамп проявлял "политическую ортодоксальность во время своей кампании, расхваливая Путина", пишут журналисты. Став президентом, он оказался в центре скандала по подозрениям в сговоре его предвыборного штаба с Россией. Трампу также придется успокаивать союзников после сообщения, что он поделился засекреченной информацией с российским министром иностранных дел.

Эммануэль Макрон в 2017 году подорвал предвыборную кампанию своих конкурентов, которая основывалась на "путинофилии", и неоднократно утверждал, что российское правительство не разделяет ценности Франции и ее основных союзников. При этом Макрон будет вести переговоры с Путиным в Париже на следующей неделе. Французы не рассматривают возможность возвращения России в G8, сообщает издание.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, украинского происхождения, открыто критикует Путина, и Россия запретила ей въезд на свою территорию. Канада недавно заявила о своей поддержке "закона Магнитского".

Принципиальная позиция Меркель по Украине превратила ее в главного европейского противника Путина. Она вложила свой политический капитал в сохранение экономических санкций ЕС против России. После встречи с Трампом в Вашингтоне Меркель заявила, что он поддержал возглавляемый европейцами процесс постоянного прекращения огня и политического урегулирования на востоке Украины, говорится в статье.

Отношения Великобритании с Путиным по-прежнему холодны. В апреле министр иностранных дел Борис Джонсон отменил поездку в Москву после применения химического оружия правительством Сирии, которое пользуется поддержкой России. Великобритания непоколебимо поддерживает санкции, наложенные на Россию из-за Украины. "Тем не менее, Лондон привлекает богатых россиян", - замечает издание.

"26 мая руководители стран G7 встретятся в Таормине, чтобы "заложить основы возобновленного доверия", - пишет во французском издании L'Express Марк Галеотти, британский эксперт Европейского совета по международным отношениям. - Однако в повестке дня не фигурирует позиция, которой стоит придерживаться по России. Между тем без усилий по укреплению согласованности западной и европейской политики по отношению к сопернику, который активно пытается подорвать доверие к Западу, "возобновленное доверие" останется не более чем слоганом".

"В повестке дня саммита - "безопасность граждан" (эвфемизм для обозначения терроризма, миграции и хаоса на Ближнем Востоке и в Северной Африке), устойчивое развитие и сокращение неравенства, а также подготовка к предстоящей экономической революции", но "отношения с Россией связаны со всеми этими темами", указывает Галеотти. Защищая кровавое правительство в Сирии и вмешиваясь в таких странах, как Ливия, она усугубляет кризис с беженцами и радикализацию. Но главное, что "политическая война, объявленная Кремлем Западу, с обильным применением шпионажа, взломов, подрывной деятельности и дезинформации сеет недоверие между затронутыми странами и в них самих", говорится в статье.

Что делать? "Как минимум - сохранить хрупкое единство по существующим защитным мерам, - считает эксперт. - Малейший признак ослабления воли Запада в противостоянии российской агрессии послал бы опасный месседж. Москва бы сделала вывод, что Европе не хватает единства и стойкости и что Россия может быть агрессивной, когда возжелает, а может взять нас измором".

В этом контексте главное место занимают санкции, считает политолог, хотя признает, что "некоторые сомневаются в их полезности". Вот уже три года российский флаг развевается над Крымом, а российские войска и их союзники находятся в Донбассе. Однако санкции "сигнализируют России, что неоправданное вторжение в другую страну неприемлемо, что Запад не будет его игнорировать и не примет".

"Если считать, что санкции не действуют или действуют недостаточно быстро, их нужно не снимать, а усиливать", - рекомендует Галеотти.

Глава итальянского МИДа Анджелино Альфано говорил, что Владимира Путина "не нужно загонять в угол". Автор соглашается с этим, но указывает: "Политика, защищающая правила игры, не имеет с этим ничего общего - речь идет о том, чтобы не позволить себя запугать".

"Если этот саммит нацелен "возобновить доверие", последовательная и основанная на принципах политика по России не только бы вернула доверие к Западу украинцев и прочих, но и укрепила бы его авторитет", - заключает Галеотти.