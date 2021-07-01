Очільник компанії Трампа здався владі до оголошення звинувачення

Очільник компанії Trump Organization експрезидента США Дональда Трампа Аллен Вайссельберг прийняв рішення добровільно здатися владі Нью-Йорка. Наразі чоловік готується до судового розгляду стосовно податкових злочинів організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телевізійний канал Sky News.

Відомо, що звинувачення проти Trump Organization та Аллена Вайссельберга стосовно податкових злочинів, будуть висунуті судом Манхеттена вже сьогодні. Очільника та інших топменеджерів підозрюють в отриманні пільг, які не були занесені до податкових декларацій.

Адвокати компанії Трампа, зі свого боку, зазначають, що ні Вайссельберг, ні Trump Organization не планують визнавати свою провину, а звинувачення прокурорів схарактеризували, як можливість завдати шкоди колишньому президенту США.

"Це не правосуддя, це політика", - відзначила пресслужба Trump Organization.