Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе Германии

Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в германском городе Констанце, сообщили в воскресенье западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы ФРГ.

Тем временем, по данным некоторых изданий, речь идет о двух погибших и двух раненых.

Подробности происшествия пока не уточняются.

"По информации полиции Констанц (Баден-Вюртемберг), среди пострадавших в результате стрельбы граждан Украины нет", - говорится в сообщении департамента, обнародованном в микроблоге в Твиттер в воскресенье.

Как сообщалось, в воскресенье западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы ФРГ информировали о гибели одного человека и ранении троих в результате стрельбы в ночном клубе в германском городе Констанце. Тем временем, по данным некоторых изданий, речь идет о двух погибших и двух раненых.