Один из подозреваемых в исчезновении саудовского журналиста Хашогги погиб в автокатастрофе - СМИ

Лейтенант саудовских Военно-воздушных сил Саад Альбостани, который был одним из подозреваемых в деле исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, погиб в Эр-Рияде в автокатастрофе.

Об этом сообщает местное издание Yeni Safak.

Альбостани был одним из 15 подозреваемых, которые находились в саудовском консульстве в Турции в тот момент, когда там исчез Хашогги. Лейтенант прибыл в Стамбул 2 октября и вечером того же дня покинул страну.

По данным СМИ, информации об автокатастрофе, в которой погиб Альбостани, почти нет, что свидетельствует о том, что его могли ликвидировать.

Напомним, еще 2 октября 59-летний Хашогги отправился со своей невестой в генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле для того, чтобы забрать необходимые для предстоящей свадьбы документы. Его невесту в здание не впустили и через пять часов ожидания ей сообщили, что Хашогги уже ушел из консульства. Она позже сказала, что не доверяет этой информации и не знает, где сейчас находится журналист.

Подчеркивается, что у журналиста были давние связи с королевской семьей Саудовской Аравии, но он критически писал о нынешнее правительство и наследственного принца Мухаммеда бин Салмана.

В Турции подозревают, что мужчину допрашивали, пытали, а после этого убили и расчленили. Для этого в Стамбул в тот день прилетело 15 сотрудников саудовских спецслужб. Следствие имеет соответствующие звукозаписи.

Полиция Турции 9 часов обыскивала резиденцию саудовского консула в Стамбуле. Сам консул еще до обысков загадочно бежал со Стамбула. Против дипломата уже начали расследование. День назад обыскали саудовское консульство. Собранные доказательства подтверждают - саудовского журналиста пытали, а потом убили. 60-летний колумнист Джамаль Хашоґджи остро критиковал действующую власть на родине.