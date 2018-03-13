Один из самых смертоносных газов: Что известно о "Новичке", которым отравили Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Газ, который является одним из самых смертоносных веществ, начали разрабатывать в России более 20 лет назад, пишет "ТСН".

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Первые упоминание отравляющего вещества (ОВ) нервно-паралитического действия из серии "Новичок", о котором говорила премьер Тереза Мэй, появились в прессе более 20 лет назад.

Летом 1992 года российский еженедельник "Совершенно секретно", а в октябре того же года газета "Московские новости" опубликовали статьи о советском химическом оружии. Их совместно написали доктора химических наук Вил Мирзоянов и Лев Федоров. В этих статьях ученые впервые упомянули "Новичок" - на тот момент последнюю разработку советских ученых.

Позже Лев Федоров в своей книге "Химическое вооружение - война с собственным народом. Трагический российский опыт" пишет, что в СССР к разработке "Новичка" приступили в 1970-х годах. Однако испытания были завершены уже после развала Союза. По словам ученого, новое ОВ не только превосходило советский V-газ по боевым характеристикам, но и практически не поддавалось излечению.

Одно из веществ (A-232, "Новичок-5") оказалось удобным для боевого использования в бинарной форме. Это означает, что нервно-паралитическое вещество обычно хранится в виде двух менее токсичных химических веществ. Когда они смешиваются вместе, получается более токсичное вещество.

Лев Федоров также уточняет, что "Новичок" разрабатывался в рамках программы "Фолиант". В силу неизвестности специалистам Запада он не попал в запретительные списки Конвенции о запрещении химоружия 1993 года.

ЧТО ТАКОЕ НЕРВНО-ПАРАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Они представляют собой высокотоксичные химические вещества, которые препятствуют нормальной работе нервной системы и могут привести к смерти человека. Нервно-паралитические вещества могут принимать разные формы, включая порошок и газ, но, как правило, являются жидкостью, которая может просачиваться через кожу.

Есть три класса нервно-паралитических боевых отравляющих веществ. Это вещества G-серии, V-серии и "Новичок". G-серия включает в себя зарин, V- серия - V-газ. "Новичок-5" (вещество A-232) в пять-восемь раз токсичнее, чем V-газ, который может убить человека в течение нескольких минут.

КАК НЕРВНО-ПАРАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ВЛИЯЮТ НА ЧЕЛОВЕКА

Они нарушают нормальную передачу сообщений от нервов к мышцам. Это парализует мышцы и может привести к потере многих функций организма. Симптомы также включают в себя судороги, сильное выделение слюны, слизи из носа, повышенную слезливость, в худших случаях - кому, дыхательную недостаточность и смерть.

Чтобы с помощью такого вещества убить человека, нужно, чтобы он принял его внутрь, вдохнул его или чтобы он пропитал его кожу. Поэтому для такого вида убийства нужно достаточно близко подойти к жертве. Для отравления нервно- паралитическим веществом нужно его крошечное количество. КАК В ПРОШЛОМ ПРИМЕНЯЛИСЬ ПОДОБНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был убит нервно- паралитическим веществом в Малайзии в прошлом году. Ким Чен Нам умер менее, чем через 20 минут после того, как две женщины смазали его лицо ингредиентами V-газа в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году.

ООН заявляет, что нервно-паралитическое вещество зарин было использован сирийским правительством дважды: во время нападения на Гуту, недалеко от Дамаска, в 2013 году, и в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года, убив сотни людей.

В нападении на метро в Токио в 1995 году, в результате которого погибли 13 человек, жидкий зарин был помещен в полиэтиленовые пакеты, пронизанные зонтиками с заостренными кончиками.

В Интернете можно найти информацию, что отравляющее вещество из группы "Новичок" до случая с разведчиком Скрипалем применялось лишь один раз. В 1995 году им отравили российского бизнесмена Ивана Кивелиди. Этим веществом смазали его телефонную трубку. От отравления умерла также его секретарша, а через полтора месяца скончался судмедэксперт, вскрывавший тело Кивелиди.

В убийстве бизнесмена обвинили делового партнера, которого приговорили к 9 годам лишения свободы. Сотрудника химической лаборатории, продавшего вещество, приговорили к году условно. Судебное дело слушалось в закрытом режиме, поэтому название и состав отравляющего вещества так и не были обнародованы.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили боевым нервно- паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России.

В ответ на это российский сенатор Игорь Морозов заявил, что РФ прекратила производство газа "Новичок" и уничтожила все его запасы.

ИСТОЧНИК InfoResist