Один ракетный удар не может заменить широкой стратегии по Сирии - WP

Союзники Трампа обещают, что ракетный удар не перерастет в полномасштабную операцию.

После ракетного удара по Сирии люди из администрации Дональда Трампа неоднократно заявляли, что удар являлся лишь предупреждением режима Башара Асада против применения химического оружия, и он не перерастет в масштабную операцию. Однако в тот же день, авиация сирийского правительства обстреляла город, против которого ранее применяли химическое оружие. В этот раз бомбардировка прошла без использования запретных видов оружия.

Такая реакция Асада вызвана отсутствием внятной и широкой стратегии по Сирии у американского правительства, пишет The Washington Post. В своем обращение к Конгрессу, Трамп сказал, что атака сирийских авиабаз была вызвана необходимостью нераспространения химического оружия. При этом президент не высказал желания пересмотреть свою политику непринятия сирийских беженцев или не упомянул про наземную операцию в регионе.

Тем временем, в администрации почти закончили с составлением новой стратегии по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке и Сирии, что является большим приоритетом, чем свержение режима Асада. Среди главных вопросов этой стратегии находится усиление помощи группам повстанцев, совместные действия с Россией против ИГИЛ, что делать с проникающим в регион влиянием Ирана и как решить конфликт между турецким правительством и курдскими территориями на севере Сирии.

При этом высокопоставленные чиновники из Пентагона и администрации не могут сказать точно, являлись ли эти удары единичной акцией или же они предвещают новую политику. Трамп и его команда пришли к власти в США при помощи лозунгов отказа от интервенций в другие страны. Однако, после просмотра доклада о погибших от химического оружия, президент решился на ракетные удары по авиабазам. При этом президент принял решение об ударах, не посоветовавшись с Конгрессом, а свое обращение к общественности провел уже по факту обстрела.

Таким образом, в Конгрессе многие восприняли инициативу президента неоднозначно, особенно поклонники отказа от интервенции. Аналитики же жалуются на резкие развороты в политике Трампа, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. Одним из таких вариантом может быть эскалация со стороны Асада с применением разрешенного оружия, чтобы максимально ограничить влияние повстанцев к моменту уничтожения ИГИЛ.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.