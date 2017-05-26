Одолеть россиян поможет смелый план? (Rzeczpospolita, Польша)

Говоря о том, что в последние годы мы недооценивали угрозу, которую может представлять для безопасности Польши конвенциональный военный конфликт, министр Антоний Мачеревич (Antoni Macierewicz) во многом прав. Мы долго были убеждены, что эпоха войн в Европе подошла к концу. Однако история не закончилась, а раз так, следует приложить усилия к тому, чтобы она не повторялась.

Первое десятилетие XXI века стало периодом развития так называемого экспедиционного потенциала польской армии, который увенчался созданием относительно скромных по своей численности профессиональных вооруженных сил (в теории она должна была составить 120 000 человек, а в реальности не доходила до 100 000). Цель была ясна: мы хотели иметь «презентабельную» армию, которая сможет эффективно помогать союзникам в операциях на далеких фронтах, ведь опыт начала XXI века показывал, что страны Запада воюют сегодня именно там.

Однако тезис о конце истории, а именно войн в Европе, опровергла Россия. Если война с Грузией еще была с европейской точки зрения довольно экзотичным событием, то аннексия украинского Крыма и дальнейшая эскалация конфликта, который охватил Донбасс, разворачивалась уже под носом у НАТО. Все внезапно вспомнили, что война — это всего лишь продолжение политики. Цель России Владимира Путина кажется ясной: перевернуть стол, раздать карты заново и сделать так, чтобы в руках Москвы оказалось как можно больше тузов.

В этом плане Мачеревич прав, о чем свидетельствует, например, возвращение к всеобщей воинской повинности в Швеции, увеличение численности бундесвера, а также давление Вашингтона, который призывает страны НАТО не экономить на военных бюджетах. В этом контексте решение создать войска территориальной обороны или заявленное увеличение численного состава нашей армии выглядит естественной реакцией на изменение геополитической ситуации. «Хочешь мира — готовься к войне», — говорил Вегеций. Как мы видим, с IV века, когда он сформулировал этот совет, мало что изменилось.

Основная цель, которую ставит перед армией Мачеревич в рамках новой Оборонной концепции Польской Республики, выглядит, однако, слишком амбициозно. Глава ведомства полагает, что через 12 лет Польша будет способна самостоятельно защитить свою территорию, а членство в НАТО будет служить лишь «укреплению и поддержке» этого потенциала. Чем плохи амбициозные планы? Тем, что из-за них мы можем утратить чувство реальности.

А выглядит она вопиюще. Польше пока не удается разобраться с покупкой вертолетов: министр обороны обещал взамен отвергнутых машин Caracal приобрести Black Hawk, но их как не было, так и нет. Подавляющее число кораблей нашего флота годится только для того, чтобы выставлять их в музее. У нас нет современных средств противовоздушной обороны и никаких перспектив на получение ядерного оружия, которым располагает наш потенциальный противник — Россия. Кроме того, существуют серьезные диспропорции (отнюдь не в нашу пользу) в численности авиации и танковых войск.

Речь идет не о том, что нам нужно отказаться от сокращения разрыва между военным потенциалом Польши и России, а о том, что нам не следует создавать обманчивое впечатление, будто, если народ поднажмет, то за 12 лет поляки «догонят и перегонят» в этой сфере своего восточного соседа. Это опасный ход мысли, который напоминает знаменитый лозунг «сильные, сплоченные готовые», появившийся накануне Второй мировой войны. А с ложной убежденности в своей силе начинается короткий путь к недооценке другого инструмента, позволяющего защитить свои границы, — дипломатии.

Россия может позволить себе иметь двух союзников — армию и флот. Польше в этом плане придется обеспечить себе большее разнообразие. Игра военными мускулами производит, конечно, впечатление на ту часть электората, чье самолюбие тешит такая военная самодостаточность, но если слишком часто обманывать себя, можно поверить, что обман и есть объективная реальность. А в этой сфере утрата контакта с действительностью может закончиться крайне болезненным пробуждением.

«Подготовка и муштра, ФРГ нам не страшна», — подбадривали себя во времена Польской Народной Республики наши военные. Лишь бы они не начали сейчас отгораживаться от реальности тезисом «одолеть россиян поможет смелый план».