Огрызко о дипломате РФ в ООН: Это называется просто - хамство, Россию все больше изолируют

Риторика заместителя постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков в отношении представителя Великобритании Мэттью Райкрофта в Совбезе говорит о профнепригодности и нарастающей изоляции российских дипломатов. Об этом в комментарии InfoResist сказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Это такая культура, которая не поддается определению. По-простому это называется хамством. Дипломаты традиционно пожимают плечами и так про себя дают оценку профнепригодности. Это то, что нельзя по-другому оценивать. А если брать глубже, то это просто показатель того, что нервы у россиян уже не выдерживают, потому что изоляция сужается, вранье уже никто не воспринимает - оно перешло все возможные и невозможные границы", - отметил Огрызко.

По словам дипломата, инициативы со стороны США показали, что больше на обещания России реагировать не будут, а будут принимать жесткие меры.

"Поэтому это для меня сигнал такой, что начинается истерика. Вот она приобретает такие формы", - сказал Огрызко.

На замечание о том, что у Россия обладает большим арсеналом ядерного оружия, дипломат отметил, что этот факт уже не остановит мировое сообщество.

"Имеет, но волков бояться в лес не ходить. Есть у них такая поговорка. Поэтому, если волк видит большую палку, то он на это реагирует, поджимает хвост и пытается убежать. Поэтому с этим волком иначе действовать невозможно", - считает Огрызко.

Напомним, 12 апреля заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков по-хамски набросился на представителя Великобритании Мэттью Райкрофта и начал ему "тыкать".

InfoResist.org

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