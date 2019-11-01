"Охота на ведьм": Трамп раскритиковал резолюцию Конгресса о своем импичменте

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал конгрессменов- демократов и назвал принятую ими резолюцию об импичменте "охотой на ведьм".

Об этом он написал в своем Twitter.

"Величайшая охота на ведьм в американской истории", - отметил Трамп.

Президент США также упрекнул сторонников импичмента в том, что их действия ударят по американской экономике.

"Обман с импичментом вредит нашему фондовому рынку. Но демократов это не волнует", - заявил американский президент.

Напомним, 31 октября Палата представителей в Конгрессе США приняла резолюцию, которая формализует процедуру импичмента президента Дональда Трампа. За соответствующее решение проголосовало 232 депутата, против - 186. Отметим, что это не было голосование непосредственно за импичмент Трампа. Оно решало, будет ли Конгресс продолжать расследование дела и как. Отныне расследования действий президента продолжатся согласно принятым в резолюции пунктам.

Ранее ATR сообщал, что по данным республиканцев, демократы могут предоставить обвинительное заключение об импичменте Дональду Трампу на каникулах ко Дню благодарения - 25 декабря.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что РФ причастна к ситуации вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что ранее в США разгорелся скандал с возможным давлением Дональда Трампа на Владимира Зеленского. В частности, сообщается, что президент США во время телефонного разговора требовал от Зеленского возобновления расследования в отношении сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена Хантера. Позже Трамп признал, что обсуждал с Зеленским коррупцию и упоминал Байдена.

Позже Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 25 сентября объявила о запуске процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

ATR.ua

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