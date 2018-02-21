Оккупация Крыма: ЕС официально продлил санкции против России

Послы стран ЕС еще на шесть месяцев продлили санкции за аннексию Крыма, ограничительные меры касаются 150 лиц, и 38 российских компаний.

Евросоюз продлил на шесть месяцев действие персональных ограничительных мер, а также в отношении учреждений, деятельность которых направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующее решение приняли в среду постоянные представители стран- членов при Совете ЕС. Климкин: Сегодняшняя Украина не имеет шансов стать членом ЕС и НАТО

Речь идет о 150 лицах, которые являются российскими (включая близкое окружение президента РФ Владимира Путина), крымскими, сепаратистскими (на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей Украины) деятелями. В отношении них продлены визовый запрет и блокирование активов на территории ЕС.

Также санкции продлены в отношении 38 компаний, действующих в секторах экономики оккупированного Россией Крыма.

Телеграф.com.ua

https://telegraf.com.ua