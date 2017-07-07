Около 150 шпионов Кремля находятся в США, - CNN

Российские шпионы наращивают свои усилия по сбору разведывательных данных на территории США

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на слова нынешних и бывших сотрудников американской разведки.

Собеседники издания говорят, что они заметили увеличение количества шпионов Кремля с момента проведения выборов 2016 года. Это происходит в результате того, что российская власть чувствует себя более свободно из-за отсутствия ответа на такие действия со стороны администраций Барака Обамы и Дональда Трампа.

Стив Холл, отставной начальник ЦРУ, отметил, что россияне могут искать дополнительную информацию об администрации Трампа, которая является новой и до сих пор непредсказуемой для Москвы.

По словам нескольких нынешних и бывших высокопоставленных представителей американской разведки, с ноября 2016 года было выявлено увеличение количества предполагаемых российских разведчиков. Все эти люди намеренно выглядели так, словно они прибыли в США по другим делам.

Чиновники считают, что сейчас в США находятся около 150 российских разведчиков. Собеседники издания отмечают, что россияне пополняют свои ряды после того, как в декабре США выгнали 35 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.