Около 5 тыс. человек приняли участие в "Марше памяти Б.Немцова", который прошел в центре Москвы, передает ВВС.

Так сообщается, что по оценкам московской полиции, в марше приняли участие до 5 тыс. человек.

По словам организаторов "Марша", участие в шествии приняли около 15 тыс. человек.

Напомним, российского оппозиционера Михаила Касьянова облили зеленкой на "Марше памяти Бориса Немцова".

Как сообщал УНН, Б.Немцов погиб 27 февраля 2015 года в центре Москвы напротив Кремля от пяти пуль в спину.

Ранее следствие пришло к выводу, что те, кто совершил убийство, сделали это исключительно из корыстных побуждений. Кроме того, Басманный суд отказался считать дело Б.Немцова политическим.