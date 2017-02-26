Около 5 тыс. человек приняли участие в "Марше памяти Б.Немцова", который прошел в центре Москвы, передает ВВС.
Так сообщается, что по оценкам московской полиции, в марше приняли участие до 5 тыс. человек.
По словам организаторов "Марша", участие в шествии приняли около 15 тыс. человек.
Напомним, российского оппозиционера Михаила Касьянова облили зеленкой на "Марше памяти Бориса Немцова".
Как сообщал УНН, Б.Немцов погиб 27 февраля 2015 года в центре Москвы напротив Кремля от пяти пуль в спину.
Ранее следствие пришло к выводу, что те, кто совершил убийство, сделали это исключительно из корыстных побуждений. Кроме того, Басманный суд отказался считать дело Б.Немцова политическим.