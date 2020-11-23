Оксфордська вакцина проти COVID-19 показала до 90% ефективності

Відповідно до випробувань, проведених на тисячах добровольців, ефективність оксфордської вакцини проти COVID-19 може сягати 90%.

Про це повідомляє BBC.

Результат порівнюється з вакцинами Pfizer і Moderna, ефективність яких нещодавно була показана на 95% і 94,5% відповідно.

Вакцина під кодовою назвою AZD1222 була розроблена в Оксфордському університеті за підтримки фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Вакцина британської фармацевтичної компанії AstraZeneca від коронавируса COVID-19 показала середню ефективність 70% за підсумками проміжних випробувань в Великобританії і в Бразилії. При цьому, один з випробуваних варіантів дозування дав ефективність в 90%.

Випробування двох режимів дозування вакцини показали різні результати.

У першому випадку людині вводили половину дози і приблизно через місяць - цілую. Такий режим дозування показав ефективність вакцини на 90%.

Інше дозування (з концентрацією 8,895) показало ефективність в 62%. В цьому випадку людям ввели дві повні дози з проміжком приблизно один місяць.

В цілому 2 741 осіб пройшли курс, ефективність якого склала 90%, а 8 895 отримали дві повні дози.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон ппорадів в Twitter успіхам в розробці вакцини і висловив надію на подальший прогрес.

"Неймовірні новини: оксфордська вакцина показала себе дуже ефективною на випробуваннях. Попереду ще перевірки безпеки, але це фантастичні результати. Так тримати, наші блискучі вчені з Оксфорда і AstraZeneca, і все волонтери на випробуваннях", - написав він.

Також дані ще повинен перевірити незалежний регулюючий орган - MHRA (Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення).

Великобританія попередньо замовила 100 мільйонів доз, з яких очікується, що до кінця року буде випущено чотири мільйони, якщо вакцина буде схвалена регулюючим органом.

Раніше повідомлялося, що Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60-70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.

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