Олімпійські ігри-2020 в Токіо не змінять назву через перенесення на наступний рік.

Про це повідомила губернатор столиці Японії Юріко Коїке в ефірі телеканалу NHK.

"Назва Ігор залишиться нинішньою - "Токіо-2020". Олімпійський вогонь, який вже доставлений в Японію, стане символом перемоги світу над коронавірусом", - зазначила Коїке.

Нагадаємо, рішення про перенесення Олімпіади через пандемію коронавірусу було прийнято в ході наради за участю прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, голови оргкомітету Ігор Єсіро Морі, президента МОК Томаса Баха та інших високопоставлених чиновників.

Олімпіада-2020 повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня. Нові дати проведення Ігор стануть відомі пізніше.