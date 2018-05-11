Олигарх Дерипаска из-за санкций США остался без арендованных самолетов

Российский олигарх Олег Дерипаска вернул три арендованных им частных самолета, поскольку больше не может ими пользоваться из-за санкций США, введенных против него в апреле

Об этом сообщила фирма, нанятая владельцами воздушных судов для их продажи.

Лайнеры представительского класса Gulfstream пользуются популярностью среди богатых и успешных бизнесменов из-за большой дальности полета и роскошного салона. Теперь самолеты выставлены на продажу, начальная цена двух из них составляет $29,95 миллиона за каждый.

Возврат самолетов указывает на то, как сильно санкции ударили по бизнес- империи Дерипаски, оказав влияние не только на входящий в нее "Русал", чьи продажи и цепочки поставок серьезно пострадали из-за действий США.

Алиреза Иттихадьех, директор компании Freestream, специализирующейся на приобретении и продаже воздушных судов, которая выставила на продажу три самолета, использовавшихся Дерипаской, сообщил, что они принадлежали Credit Suisse и Raiffeisen. По его словам, затем контролируемые Дерипаской фирмы взяли лайнеры в аренду через частную компанию.

"Кто использовал их? Высшее руководство. Включая самого Дерипаску", - сказал Иттихадьех.

"Он под санкциями, его компании под санкциями, ему придется вернуть самолеты. Ему придется досрочно расторгнуть договор аренды в рамках санкций", - добавил он, не уточнив, какие именно санкционные требования действуют в этом случае.

Представитель "Русала" сказал, что компания отказывается от комментариев.

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