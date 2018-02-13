Олимпиаду в Южной Корее потряс первый допинговый скандал

Запрещенный препарат найден в пробе японского спортсмена.

У японского шорт-трекиста нашли в организме запрещенные вещества. Фото: zimbio.com Шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто на Олимпийских играх в Пхенчхане провалил допинг-тест.

Проба 21-летнего спортсмена показала наличие запрещенного препарата, название которого пока не обнародовано, сообщает USA Today.

На 13 февраля в олимпийском комитете Японии запланирована конференция, на которой будут раскрыты все подробности сложившейся ситуации. До выяснения обстоятельств спортсмена отозвали с соревнований.

Кэй Сайто стал первым спортсменом, который попался на допинге на зимней Олимпиаде-2018. В сборной Японии он числился как запасной в спринте на 5 тысяч километров.

Напомним, ранее следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) написал в блоге The New York Times, что почти 100% российских спортсменов сидят на допинге. И на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане чистые спортсмены опять будут соревноваться с допингистами.