Олланд и Меркель напомнили Путину о необходимости выполнять "Минские договоренности"

Лидеры трех стран "Нормандской четверки" в очередной раз обсудили имплементацию Минских договоренностей. Результатами недоволен никто.

В среду, 18 января, состоялся трехсторонний телефонный разговор федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с президентами Франции и России Франсуа Олландом и Владимиром Путиным, посвященный имплементации Минских договоренностей с учетом результатом саммита лидеров "Нормандской четверки" в Берлине.Как сообщили в пресс-службе Кремля, все участники разговора выразили неудовлетворенность ситуацией в целом, ходом реализации Минских соглашений и результативностью работы Трехсторонней контактной группы с Минске.

Собеседники признали необходимость активизации имплементации "Минска", в частности действий, направленный на обмен пленными по формуле "всех на всех", сообщили в Кремле.

Напомним, по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки" в Минске 29 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "Нормандская четверка" не достигла прогресса в согласовании "дорожной карты" имплементации Минских договоренностей из-за позиции РФ.

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. По материалам: ZN.UA

