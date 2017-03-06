Олланд: моя главная задача - помешать победе Ле Пен на выборах

Президент Франции Франсуа Олланд считает своей главной задачей не допустить победы лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на предстоящих выборах главы государства.

Об этом он заявил в интервью газете Le Monde.

"Если вдруг кандидат от "Национального фронта" победит, она тут же запустит процедуру выхода из еврозоны и из ЕС в целом. Это цель всех популистов: покинуть Европу, закрыться от мира и мечтать о будущем в окружении барьеров и границ. Моя главная задача - сделать все, чтобы Францию этот проект не убедил", - сказал Олланд.

Как известно, Олланд не баллотируется на второй президентский срок. Неофициально он поддерживает независимого кандидата Эммануэля Макрона, который был министром экономики в нынешнем правительстве.

"Угроза существует. Популярность крайне правых во Франции достигла наивысших значений за более чем 30 лет. Но Франция не сдастся. Франция осознает, что голосование 23 апреля и 7 мая определит не только судьбу нашей страны, но и европейское будущее", - добавил президент.

Напомним, последние социологические опросы свидетельствуют, что Эммануэль Макрон должен победить лидера ультраправых Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов.