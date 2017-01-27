Олланд назвал администрацию Трампа вызовом для Европы

Олланд указал на то, что "существуют проблемы с администрацией США касательно правил торговли и видения способов разрешения конфликтов в мире"

Президент Франции Франсуа Олланд заявил сегодня, что администрация нового президента США Дональда Трампа является "вызовом" для Европейского Союза, особенно в делах торговли. Об этом сообщает Le Figaro.

"Откровенно говоря, существуют проблемы с администрацией США касательно правил торговли и видения способов разрешения конфликтов в мире", - сказал Олланда во время визита в Берлин.

"Поэтому, конечно, мы должны говорить с Дональдом Трампом, поскольку американцы выбрали его, но мы также должны делать это с убежденностью в необходимости продвижения наших интересов и наших ценностей", - добавил он.

Кроме того, Ангела Меркель также обеспокоена последними событиями в США.

"Мы видим, что общая структура, в которой мы работаем в мире, радикально и быстро меняется, и мы должны решать эти новые проблемы", - сказала она. Это касается как "защиты свободного общества, так и защиты свободной торговли", сказал канцлер Германии.