"Они просто сдохнут". Песков нашел объяснение громким угрозам Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аллегорией слова своего руководителя о том, что при ядерном ударе россияне попадут в рай.

Песков попробовал объяснить, что сказанное Путиным свидетельствует о том, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой права превентивного удара. На этот факт якобы не обратили внимания.

"То есть, у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано, мы не считаем себя вправе наносить первыми удар", - сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что Россия считает себя вправе применить ядерное оружие лишь в случае нападения с применением ядерного оружия или если на нее нападут так, что само существование государства окажется под угрозой. "То есть, мы никогда ни на кого не нападем первыми, вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут - кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное, здесь очень важное это понять, остальное это все аллегория", - Дмитрий Песков.

Напомним, во время выступления в минувшую пятницу, 19 октября, в рамках дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил: "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы - жертва агрессии. Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже покаяться не успеют".