ООН не будет оценивать правомочность ударов США по Сирии

Химическая атака в Сирии и нанесенные в ответ США удары никак не повлияли на позицию ООН, касающуюся судьбы президента Башара Асада, отметил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

США предупреждали Совбез ООН о "самостоятельных действиях" на заседании 5 апреля Фото: un.org

Секретариат ООН не будет оценивать правомочность действий США, нанесших удары по сирийским военным объектам без одобрения Совета Безопасности всемирной организации. Об этом заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Мы не будем углубляться в вопрос о том, правомочно это или нет", - сказал он. Дюжаррик не пояснил, чем вызвано это решение секретариата ООН.

"Это наша позиция", - отметил представитель генсека.

Дюжаррик также сказал, что химическая атака в Сирии и нанесенные в ответ США удары никак не повлияли на позицию ООН, касающуюся судьбы президента Башара Асада и в целом принципов урегулирования конфликта между Дамаском и вооруженной оппозицией.

"Нужно продолжать политический диалог в Женеве. Как мы говорили раньше, будущее Сирии должен определить сам сирийский народ", - сказал он.

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии. В Пентагоне уточнили, что российские войска были уведомлены об ударе. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп. Блогеры из команды Conflict Intelligence Team проанализировали фотографии, сделанные российскими корреспондентами на уничтоженной американскими ракетами военно- воздушной базе в Сирии, обнаружив на них, предположительно, контейнеры с химическим оружием.

В армии Асада заявили о шести погибших в результате атаки, в Сирийской обсерватории по правам человека - о четырех.

Решение Трампа стало ответом на применение войсками Асада химического оружия в провинции Идлиб в ходе атаки 4 апреля, заявили в минобороны США. 8 апреля правозащитники из Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что в результате химической атаки погибло 87 жителей, в том числе 31 ребенок в возрасте до 18 лет, 20 женщин.

5 апреля экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось в связи с применением химоружия, завершилось без принятия резолюции.

Представители России и Китая заявили, что в этом нет необходимости.

Постоянный представитель США Никки Хейли на заседании Совбеза подчеркнула, что без принятие коллективного решения США будут "вынуждены действовать самостоятельно".