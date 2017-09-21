ООН объявила о начале подписания Договора о запрещении ядерного оружия

Официальная церемония-объявление начала подписания первого в мире Договора о запрещении ядерного оружия состоялась в среду в штаб-квартире ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал это событие важным шагом к полному ядерному разоружению, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Договор о запрете ядерного оружия - результат растущей озабоченности относительно риска, связанного с продолжающимся существованием ядерного оружия, включая катастрофические гуманитарные и экологические последствия его использования", - подчеркнул Гутерриш. Читайте также: "Запад-2017" продолжится маневрами с ядерным оружием - министр обороны Польши

Он подчеркнул, что сейчас в мире насчитывается около 15 тыс. единиц этого вида оружия массового уничтожения.

"Мы не можем позволить этому оружию апокалипсиса ставить под угрозу наш мир и будущее наших детей", - подчеркнул он. Читайте также: Трамп в ООН пригрозил уничтожить Северную Корею

В этой связи генсек ООН напомнил о последствиях ядерной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки и выразил надежду, что нынешнее решение не позволит подобным трагедиям снова повториться.

"Договор является важным шагом в направлении универсальной цели для мира, свободного от ядерного оружия. Я надеюсь, что это усилит глобальные усилия для достижения этой цели", - отметил генеральный секретарь ООН.