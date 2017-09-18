ООН осудил очередной запуск баллистической ракеты КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил очередной запуск баллистической ракеты, произведенный Северной Кореей. Он призвал руководство этой страны прекратить осуществлять такие запуски и изучить возможность возобновления «честного» диалога по денуклиаризации.



В заявлении, с которым от имени Генерального секретаря выступил его Пресс-секретарь, говорится также о необходимости «прекратить дальнейшие испытания, соблюдать требования соответствующих резолюций».



Запуск ракеты, который в заявлении называется «демонстративным нарушением», последовал спустя несколько дней после осуществления КНДР шестого ядерного испытания.



В документе сообщается, что на следующей неделе на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН Гутерриш намерен обсудить ситуацию вокруг КНДР со всеми заинтересованными сторонами.