ООН требует соблюдать режим тишины в зоне АТО и прекратить обстрелы

Во вторник, 31 января, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что представители Организации Объединенных Наций (ООН) призвали незамедлительно прекратить все боевые действия в восточной части Украины, передает TACC.

По его словам, столкновения на линии разграничения на Донбассе являются прямым нарушением минских договоренностей. Дюжаррик призвал конфликтующие стороны консолидировать усилия для мирного урегулирования вопроса.

"Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действия, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулирования конфликта", - сказал он.

Также он добавил, что в ОБСЕ особенно взволнованы относительно мирного населения, которое находится в эпицентре конфликта.

Как сообщал MIGnews.com.uа, страны-участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также призвали Российскую Федерацию придерживаться режима тишины на Донбассе и соблюдать условия минских договоренностей.