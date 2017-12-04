ООН уменьшит финансирование программ в Украине

Представители международных организаций сталкиваются с проблемой ограниченного доступа в "серую зону".

Международное финансирование гуманитарных программ Организации Объединенных Наций (ООН) уменьшится в следующем году на 31 млн долл. – до 187 млн долл. Об этом заявил гуманитарный координатор системы ООН в Украине Нил Вокер на пресс-конференции в понедельник, 4 декабря.

"На самом деле и количество людей, которые охвачены гуманитарной помощью, и объем финансирования, которое выделяется, несколько уменьшился в сравнении с прошедшим годом. Если говорить о деньгах, в текущем году было 218 млн (долларов), на следующий год мы просим 187 млн", – сказал он.

Вокер отметил, что на это есть две причины. Так, финансирование гуманитарных программ в Украине ограничено, из-за чего уменьшается количество задействованных в реализации инициатив людей, поскольку они уезжают в другие страны. Соответственно возможности для реализации также сокращаются.

А во-вторых, представители международных организаций сталкиваются с проблемой ограниченного доступа в "серую зону" и на неподконтрольные территории, из-за чего нет возможности предоставить помощь большему количеству нуждающихся в ней.

Напомним, 30 ноября Украина и ООН подписали рамочную программу партнерства, в рамках которой предусматривается привлечение около 700 млн долл.

По материалам: Українські новини