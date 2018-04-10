ООН: В боях в Восточной Гуте погибли и были ранены более 1700 человек

По меньшей мере, 1,7 тыс. людей погибли и были ранены в результате атак правительственных сил на районы в Восточной Гуте, контролируемых оппозицией к режиму Асада.

Об этом заявил во время экстренного заседания СБ ООН специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает собственный корреспондент Укринформа.

"В Восточной Гуте зафиксированы многочисленные факты насилия. Более 1700 человек были убиты и ранены в регионах, которые находятся под контролем оппозиции", - подчеркнул спецпосланник главы ООН. Читайте также: Совбез ООН начал экстренное заседание по химатаке в Сирии

Он также проинформировал, что многие десятки людей были убиты и пострадали от осколочных ранений в районах, находящихся под контролем правительства.

"Сейчас более 30 тыс. людей - и боевики, и члены семей и много других гражданских лиц - оказались в трудном положении", - подчеркнул де Мистура. Читайте также: Трамп обещает ответ на химатаку в Сирии в течение 48 часов

Представитель ООН также отметил, что, по данным неправительственных организаций, сотни людей имели симптомы, схожие с поражением от химической атаки во время последнего применения химического оружия в сирийском городе Дума.

"Поступила информация, что погибли по меньшей мере 45 человек и сотни были ранены", - отметил представитель ООН. Читайте также: Химатака в Сирии: по меньшей мере 60 человек погибли и более тысячи ранены

По его словам, информация об использовании химических веществ вызывает чрезвычайное беспокойство.

"Эти обвинения нужно расследовать незамедлительно. Любой факт применения химического оружия представляет собой наиболее серьезное нарушение международного права", - отметил специальный посланник генерального секретаря ООН.