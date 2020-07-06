ООН закликала РФ зняти заборону на діяльність Меджлісу

ООН закликала уряд Російської Федерації зняти заборону на діяльність Меджлісу. Про це сказано у другій доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна), тимчасово окупованими Російською Федерацією, передає УНН.

"Влада Російської Федерації повинна забезпечити особам, які позбавлені волі, усі правові гарантії і зняти обмеження, накладені на кримськотатарську громаду з метою збереження її представницьких інститутів, в тому числі заборону на діяльність Меджлісу", - сказав в доповіді генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Нагадаємо, у вересні 2019 року ООН вже закликала Росію скасувати заборону Меджлісу.