Оператор "Північного потоку - 2" заявив про військові провокації в зоні будівництва газопроводу, Польща заперечує

Глава Кінгісеппської філії Nord Stream 2 Андрій Мінін у коментарі російському агентству "Інтерфакс" заявив про регулярні провокації з боку польських рибальських і військових судів, а також авіації в зоні прокладання газопроводу "Північний потік - 2".

За його словами, 28 березня за 1,5 км від газопроводу з'явився підводний човен у надводному положенні, який міг пошкодити газопровід і трубоукладач "Фортуна". Він додав, що наступного дня навколо судна нібито виконував маневри корабель польських ВМС, а 30 березня поруч із "Фортуною" було два рибальські судна, що не відповідали на виклики по радіоканалах.

Крім того, у другій половині березня збільшилася кількість прольотів літаків над трубоукладальними суднами на невеликій висоті.

Мінін заявив, що "регулярні провокації іноземних цивільних і військових суден" створюють пряму загрозу безпеці суден проєкту.

Збройні сили Польщі спростували ці заяви, додавши, що літаки польської армії регулярно виконують патрульно-розвідувальні польоти в районі Балтійського моря.

"Військово-морські сили Республіки Польща не ведуть ніякої провокаційної діяльності й виконують свої статутні завдання відповідно до міжнародного права", - ідеться в повідомленні оперативного командування збройних сил Польщі у Twitter.

У коментарі LIGA.net пресслужба міноборони Польщі додала, що 29 березня судно ВМФ Польщі виконувало завдання у відкритому морі на безпечній від Nord Stream 2 відстані й із дотриманням правил безпеки.