Опозиціонер Цепкало створює Фронт національного порятунку для боротьби з Лукашенком

Опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало оголосив про формування Фронту національного порятунку Білорусі, який повинен мобілізувати народ проти узурпації влади чинним президентом Олександром Лукашенком.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідне відеозвернення.

При цьому Валерій Цепкало, який балотувався на виборах президента Білорусі, але не був зареєстрований, назвав три головні цілі діяльності цього громадського руху:

мобілізація білоруського народу на боротьбу проти порушення Конституції Республіки Білорусь і насильницького захоплення державної влади Лукашенко А. Г .;

боротьба за збереження національного суверенітету, демократії та свободи Республіки Білорусь;

захист демократичного вибору білоруського народу від масових і силових фальсифікацій з боку влади.

Цепкало змушений був покинути Білорусь, побоюючись кримінального переслідування. У відеозверненні він повідомив, що побував в Росії та Польщі, зараз перебуває в Україні, а далі планує їхати в Литву і Латвію.

Спілкуючись з білоруськими діаспорами в сусідніх країнах, він побачив зацікавленість в створенні фронту або комітету національного порятунку Білорусі, а також готовність надавати допомогу для демократизації Білорусі.

Фронт, за його словами, повинен підхопити естафету, яку почали незареєстровані на вибори президента Білорусі кандидати і продовжили три жінки, що стали в опозицію до Олександра Лукашенка.

Першочерговим завданням Фронту стане звільнення всіх політичних в'язнів, амністія економічних ув'язнених, а також проведення нових чесних і прозорих виборів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що на акції протесту після виборів вийшли дармоїди, яким нема чого робити, і пообіцяв знайти для них роботу.