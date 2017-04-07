Опубликован список депутатов Европарламента, которые голосовали против безвиза с Украиной

Европейский парламент обнародовал поименные результаты голосования по резолюции о безвизовом режиме для Украины. Во время голосования 521 депутат поддержал безвиз, 75 были против, 36 воздержались. Об этом сообщает Европейская правда.

Почти все открытые противники Украины - праворадикалы. Представители двух праворадикальных групп в составе Европарламента дали 60 из 75 голосов против безвиза. Они нередко публично заявляют о дружбе с Россией, кроме того, для националистических партий естественно блокировать безвизовые инициативы.

Не поддержали отмену виз внефракционные депутаты. По три голоса дали левые и консерваторы.

В перечень попала одна представительница Европейской народной партии - из команды пророссийского Франсуа Фийона.

Если судить по национальному составу, то большинство голосов "против"дали три страны - Италия, Великобритания, Франция. В списке 18 итальянцев, по 16 британцев и французов, 7 голландцев, 6 греков, по 4 немцы и австрийцы, двое шведов, по одному депутату из Бельгии, Польши и Чехии.

Таким образом, уже с начала июня украинцы получат возможность беспрепятственно передвигаться странами Европы.

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