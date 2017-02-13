Орешкин: Путин будет пытаться впихнуть его назад Украине, но так, чтобы сохранить победное выражение на лице

Трамп, человек, который очень ловко держится за то, что считает важным. Он вполне может частично снять санкции с России, понимая, что более влиятельные рычаги воздействия на Россию у него остаются. Например, цены на нефть. Они будут снижаться. А что еще Путин может предложить мировому рынку, кроме энергоресурсов? А Трамп тем временем будет усиливаться, считая, что Америка должна быть первой в мире.

А Россия пусть за ним бежит. Она и так уже как Советский Союз - на грани изнеможения. В 5 раз увеличились расходы на оборонку, и Путин понимает, что дальше этого делать нельзя, пишет российский политолог Дмитрий Орешкин в своем блоге на Обозревателе.

Для Украины может быть обидно, что снимут санкции. Но все понимают, что в ближайшее время Путин Крым не вернет просто по той причине, что это для него политическая смерть. Народ возмутится, скажет, мы вот столько мук приняли, чтобы воссоединить, а тут вдруг назад. Нет.

Перед Путиным стоит гораздо более реальная проблема - он не очень понимает, что делать с Донбассом. Здесь он будет пытаться впихнуть его назад Украине, но так, чтобы сохранить победное выражение на лице. Мол, это большая геополитическая победа. Мы живем в советской ментальной картине мира - "чем территория больше - тем она богаче". Это не так. Нынче территория это не то, с чего снимаешь прибыль, а то, куда надо вкладывать. Это потребитель, а не производитель. А если это производитель, то перед тем как производить, он должен быть реформирован, очищен и туда надо закачать очень большое число денег и инвестиций.

Единственный случай увеличения территории, который известен в послевоенной истории Европы - это присоединение восточной Германии к западной. С того времени западная Германия влила в восточную более двух триллионов евро. И все равно там есть отставание.

Так вот Россия сейчас ежегодно вливает около 100 млрд рублей в Крым и все равно жизнь лучше не становится. Радости по поводу "крымнаша" заканчиваются, улучшения не наблюдается, а тем не менее полтора-два миллиарда долларов из федерального бюджета эта территория стоит. А еще дороже стоит Донбасс.

Поэтому для Путина выигрышным есть следующий геополитический вариант - Крым остается в России. А он там и остается на ближайшие годы, пока путинская система полностью не развалится. Потом Крым сам будет решать свою судьбу: остаться в России, присоединиться к Украине или может даже к Турции, как бы обидно Украине это ни было. Но так устроена территориальная структура современного мира. Распадаться гораздо легче, чем объединяться.

Но Путин не хочет платит за разбитую посуду, мол, пускай платит Украина. В Украине же треть населения считает, что надо вернуть Донбасс и соответственно платить тем людям, которые там находятся. Но это будет очень трудно для украинской экономики и политики. Боюсь, это будет бомба, заложенная под Украину. Ей будет гораздо тяжелее жить с Донбассом, чем без него.

Несомненно, что Путин будет вредить Украине везде, где только можно. Но его возможности сильно ограничены, в военном смысле как минимум. Украина усилила армию, очистила ее от прямых агентов ФСБ и от косвенных агентов влияния. Украина со скрипом и медленно, но все же делает реформы, поэтому есть надежда, что начнет расти экономика. Вот как Польша 25 лет после выхода из советского пространства развивалась и все-таки развилась.

Все страны бывшего социалистического содружества сильно приподнялись по сравнению с советскими временами. Украина должна сделать то же самое, но, конечно, ей в этом изо всех сил будет мешать Кремль.

Есть еще проблема собственно украинских элит и избирателей. Проведут реформы или нет, поддержат бизнес или как в Москве, будут строить вертикаль, кто при власти - тот и при деньгах. Этот выбор от Путина никак не зависит.

Путин он кто? Постоянно присутствующий и раздражающий фактор, но его политическое влияние довольно быстро уменьшается. Все, что должно было произойти снаружи - уже произошло. На следующую военную эскападу у Путина не хватает ресурса.

Украину Путин потерял, Сирией ничего не добился, откусил кусочек от Грузии. Это же мелочи, хоть по телевизору говорят о другом.

Если говорить о геополитике, то Путин в геополитическом смысле проигрывает. Хотя это утверждение выглядит странно, потому что он Крым присоединил... Но Украину он потерял. 300 лет таких отношений между нами не было. Сейчас он и Беларусь теряет, потом у него будут трудности с Казахстаном. Та модель взаимодействия, которую он предлагает, построена на советских лекалах. Мол, мы на вас давим, а вы нам подчиняйтесь. А это не способствует развитию нормальных отношений. В перспективе это способствует только уходу. Если бы у России была привлекательная программа действий - к ней бы потянулись. Вот как к Европе.

Когда Россия в экономическом смысле росла в начале нулевых, половина Украины работала здесь. А сейчас наоборот. Если Украина куда-то и едет - то уже в Европу. Это признак того, что Путин потерпел геостратегическое поражение. Он со своей вертикалью не смог создать привлекательную для людей модель страны. Все больше россиян едет в противоположную сторону.

Да, можно еще напрячься и завоевать кусок территории. Но когда начинается реальная жизнь, то люди начинают с нее бежать. Посмотрите на Приднестровье. Было 850 тысяч населения, когда это все начиналось, сейчас и 400 нет. Это одна из самых провальных территорий в Европе. Народ разбежался, куда глаза глядят. То же самое будет и с Донбассом, если он останется в сфере влияния России. То же самое с Абхазией и Южной Осетией. То же самое происходит с Россией, люди-то уезжают.

Путин уже сделал все, что мог. Теперь Россия будет получать плоды этих замечательных деяний. Это дальнейшее падение в изоляцию, спад экономики. Реформ не предвидится, потому что это значит разрушить ту вертикаль, на которую все опирается.

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