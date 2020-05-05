Органи влади США попередили про можливе втручання росії у вибори у 2020 році - AP

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) і ФБР в лютому відправили владі американських штатів меморандум, в якому попередили про очікуване втручання Росії у вибори президента у 2020 році, повідомляє AP з посиланням на документ. Зокрема, спецслужби вважають, що представники Росії будуть «таємно консультувати» кандидатів в президенти. У документі не вказуються конкретні політики, яких могли б підтримати російську владу.

Меморандум отримав назву «Можлива тактика Росії напередодні виборів в США у 2020 році». У ньому наводяться вісім можливих способів вплинути на американські вибори, всі ці способи поділяються за ступенем загрози - «висока» або «помірна».

У числі найбільш небезпечних тактик:

• отримання Росією важливої інформації за допомогою хакерського злому (як приклад наводиться публікація у 2016 році на WikiLeaks електронних листів Хілларі Клінтон, США вважають причетними до цього «російських військових хакерів»);

• використання «контрольованого державою ЗМІ» для поширення певних сюжетів про вибори;

• використання економічних важелів тиску і бізнесу;

• використання фейкових акаунтів в соцмережах «для просування російських інтересів і здійснення впливу на думку американців».

Серед більш помірних тактик:

• маніпулювання базою даних виборців та системою підрахунку голосів;

• надання фінансової підтримки американським політичним кандидатам або кампаніям;

• проведення таємних консультацій з кандидатами.

Як уточнює AP, меморандум був складений до пандемії коронавірусу, тому його вплив на тактику Росії оцінено не було. Представник DHS поки ніяк не прокоментував