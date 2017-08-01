Организаторы "Евровидения" изменили правила конкурса после инцидента с российской певицей

Европейский вещательный союз оставил за собой право передать право организации конкурса другому местному вещателю.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" изменили правила его проведения и разослали их странам-участницам.

Соответствующее сообщение появилось на сайте "Евровидения".

Согласно изменениям, национальные вещатели не должны будут включать в свои делегации лиц, имеющих определенные ограничения на въезд в страну-хозяйку конкурса. Соответствующее решение было принято из-за инцидента с российской певицей Юлией Самойловой, которая посещала оккупированный Крым, из-за чего Украина отказала ей во въезде на свою территорию на "Евровидение-2017".

Кроме того, в состав жюри не должны быть включены лица, которые так или иначе связанные с участниками конкурса или которые имеют определенные интересы.

Также Европейский вещательный союз оставляет за собой право передать право организации конкурса другому местному вещателю в случае задержек.

Напомним, что Украину оштрафуют на 200 тыс. евро за недопуск Самойловой на "Евровидение".

Россия собиралась отправить на Евровидение-2017 в Киеве певицу Юлию Самойлову. Однако, Служба безопасности запретила ей въезд в страну из-за того, что она в 2015 году выступала в аннексированном Крыму. Таким образом певица нарушила украинское законодательство.

Организаторы предложили России организовать выступление Самойловой через телеконференцию, либо прислать на конкурс другого участника. Москва отвергла оба варианта и отказалась от трансляции конкурса, а Самойлова решила вместо "Евровидения" снова выступить в оккупированном Крыму.