Организация по запрету химоружия посетила сирийскую Думу для сбора образцов

Миссия по установлению фактов (FFM) международной Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) посетила одно из мест в сирийском городе Дума для сбора образцов для анализа в связи с утверждениями об использовании химического оружия 7 апреля 2018 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

"Собранные образцы будут отправлены в лабораторию ОЗХО в Рейсвейке, а затем отправлены для анализа в лаборатории, назначенные ОЗХО. На основе результатов анализа образцов, а также другой информации и материалов, собранных группой, FFM составит отчет для представления государствам- участникам Конвенции по химическому оружию для их рассмотрения", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля в Сирии заявили, что инспекторов ОЗХО пустили в Думу на место возможного применения химического оружия.

При этом ранее сообщалось, что международные эксперты химического оружия должны приехать в Думу 18 апреля, чтобы исследовать место предполагаемой химической атаки.