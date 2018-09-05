Осталось три дня: чтобы в США рассмотрели петицию относительно Сенцова не хватает 18,8 тыс. подписей

Петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова собрала уже 81 117 голосов, передает УНН.

Так, петиция была создана еще 9 августа, чтобы ее рассмотрели до 8 сентября необходимо набрать 100 000 голосов.

"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину (президенту РФ - ред.) о немедленном освобождении Олега Сенцова и других. Теперь пора США высказаться. Мы настоятельно призываем наше правительство использовать все рычаги, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России", - говорится в петиции.

Напомним, адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме, Дмитрий Динзе опубликовал новые документы по поводу просьбы матери политзаключенного о помиловании.