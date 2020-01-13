От президента Ирана скрывали, что украинский самолет сбила ракета, - спикер Рухани

После авиакатастрофы самолета МАУ соответствующие уполномоченные должностные лица заверили президента Ирана Хасана Рухани и его администрацию, что никто не сбивал украинский самолет. Об этом заявил на пресс-конференции представитель правительства Али Раби, передает "Радио.Свобода".

"Нас обвинили во лжи и сокрытии информации, но на самом деле все было не так. То, что я заявлял вечером в четверг (9 января), было основано на наблюдениях относительно широкомасштабной психологической войны, которую ведут против иранского народа Соединенные Штаты и информации, которая была в администрации, что причиной этого несчастного случая была ракета" - сказал Раби.

По его словам, несмотря на запросы, военное командование до полуночи с 9 на 10 января отказывалось сообщить правду администрации президента Рухани. Он добавил, что сам президент не знал о реальном положении до полудня 10 января, когда он созвал Верховной национальный совет безопасности.

По результатам этого заседания генеральный штаб Вооруженных сил Ирана взял на себя ответственность за трагедию. Соответствующее официальное сообщение обнародовали утром в субботу 11 января.

Представитель правительства также поздравил "честность и ответственность" командование штаба Вооруженных сил, который непременно останется прозрачным до самого конца".

"К сожалению, задержка и невозможность своевременно распространить информацию относительно несчастного случая нанесла непоправимый вред нашему социальному капиталу", - признал Раби.

Он также повторил предыдущие заявления иранских чиновников, которые связывали случайное сбивание украинского самолета с убийством генерала сил "Кудс" Касема Солеймани, погибшего в результате авиаудара США.

Иранские чиновники подверглись резкой критике за трехдневную задержку с признанием, что самолет МАУ упал после взлета из Тегерана именно из-за ракетного обстрела. Тысячи граждан этой страны выходили на протесты, обвиняя правительство в некомпетентности и лжи.

Напомним, о том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп.

CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщали, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля- воздух".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский самолет.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но пока не подтверждена.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал The Washington Post, что украинские расследователи еще до признания Ирана понимали, что самолет "Международных авиалиний Украины" был уничтожен ракетой, но руководство страны предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.