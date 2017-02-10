От Великобритании за выход из Евросоюза будут требовать EUR57 млрд

Во время переговоров о выходе Великобритании из состава Европейского союза Германия и Франция настаивали на компенсации в размере более €70 млрд, но в итоге члены ЕС согласовали цифру €57 млрд.

Переговорщики по Brexit договорились о меньшей компенсации от Великобритании, чем хотели Франция и Германия Фото: ЕРА

За выход из состава Европейского союза от Великобритании будут требовать €57 млрд компенсации, сообщил после переговоров с участием стран- членов ЕС главный переговорщик Мишель Барнье. Об этом сообщает Sky News.

Издание отмечает, что Франция и Германия настаивали на цифре свыше €70 млрд (£59 млрд), которые нужно требовать от Великобритании.

Окончательная сумма пока не озвучена официально. Известно, что лишь после уплаты согласованной ЕС суммы Великобритания сможет вести дальнейшие торговые переговоры с Евросоюзом.

В ноябре 2016 года издание Politico сообщало, что за Brexit Британия заплатит Евросоюзу до €65 млрд. Основная часть этих денег пойдет на выплату пенсий госслужащим ЕС и обеспечение инфраструктурных проектов на территории Евросоюза.

На референдуме о выходе Великобритании из Европейского союза, который состоялся 23 июня 2016 года, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% хотели остаться в ЕС. Большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за сохранение членства страны в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй говорила, что формальный процесс выхода страны из ЕС начнется в 2017 году. По ее словам, принятого на референдуме решения достаточно для запуска 50-й статьи Лиссабонского договора, определяющей механизм выхода страны-члена из Евросоюза.

Однако в ноябре Высший суд Лондона постановил, что правительство Великобритании не может запустить процесс Brexit без одобрения парламента. Кабинет министров обжаловал это постановление. 24 января 2017 года Верховный суд отклонил апелляцию правительства с перевесом восемь судей против трех, что стало причиной внесения билля о Brexit в парламент.

2 февраля 498 из 650 депутатов Палаты общин британского парламента высказались за то, чтобы направить проект закона о выходе из ЕС на третье чтение.