Открылись ворота ада: появилась жесткая реакция на решение Трампа по Иерусалиму

Решение президента США Дональда Трампа переместить в Иерусалим американское посольство "открывает врата ада".

Соответствующее заявление сделали в палестинском исламистском движении ХАМАС, передает The Independent.

"Решение Трампа по Иерусалиму не изменит тот факт, что Иерусалим является арабской мусульманской землей", - заявили в движении, которое управляет в секторе Газа.

В ХАМАС отметили, что данное решение является проигрышным и для Трампа, и для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Справка: данное исламистское движение является политической партией. Оно было создано после начала Первой палестинской интифады. С 2007 года ХАМАС удерживает власть в секторе Газа. Данная группировка признана террористической организацией в Израиле, Канаде, США и Японии, а также запрещена в Иордании и Египте.

Как сообщал "Обозреватель", Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря. Лидеры арабских стран просили его воздержаться от подобного шага, чтобы он не спровоцировал новый виток конфликта в регионе.