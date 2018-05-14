Открытие посольства США в Иерусалиме: 16 палестинцев убиты во время протестов на границе Сектора Газы

В день открытия посольства США в Иерусалиме начались столкновения палестинских демонстрантов с израильскими силовиками на границе Сектора Газы с Израилем. Медики сообщают о 16 погибших и сотнях раненых.

По меньшей мере 16 палестинцев погибли, сотни ранены в понедельник, 14 мая, в результате столкновений с израильскими военными во время протестов на границе Сектора Газы.

Сначала министерство здравоохранения в Секторе Газа сообщило, что от огнестрельных ранений погиб 21-летний и один 29-летний мужчина, а затем добавило, что количество погибших возросло до 16 человек, пишет DW.

Протестующие жгли автомобильные шины, кое-кто из них пытался повредить забор на границе, передает агентство dpa. Израильские военные применили слезоточивый газ и открыли огонь.

Столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими произошли на фоне запланированного на 14 мая открытие посольства США в Иерусалиме. В этот день проходят масштабные протесты палестинцев.

Акции протеста палестинцев на границе Сектора Газы и Израиля происходят еженедельно от 30 марта. Организованная радикальным движением ХАМАС протестная акция "Большой марш возвращения" имеет целью заставить Израиль позволить палестинцам вернуться на территории, которые им раньше пришлось оставить.

По информации палестинских медиков, с начала протестов на границе Сектора Газы, были убиты около 50 палестинцев, тысячи получили ранения.

Кульминация протестов ожидается 15 мая, когда палестинцы вспоминают "День катастрофы", когда почти 700 тысяч арабских беженцев вынуждены были покинуть свои дома в результате арабо-израильской войны 1947-1949 годов и шестидневной войны 1967 года.

Международное сообщество неоднократно выражала беспокойство из-за эскалации ситуации на границе с Сектором Газы. ООН и ЕС призвали стороны конфликта к сдержанности и настаивали на необходимости расследования