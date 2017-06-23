Отношения между Россией и США становятся очень напряженными (Vox, США)

Администрация Трампа хочет улучшить отношения с Россией. Однако, кажется, появляется все больше оснований говорить о том, что Россия этого не хочет и активно предпринимает шаги, подталкивающие их к новой, еще более низкой точке.

Последний подобный шаг был совершен сегодня, когда российское Министерство иностранных дел отменило давно запланированную встречу между высокопоставленными американскими и российскими дипломатами. По словам Кремля, это были ответные действия, поскольку Соединенные Штаты только что объявили о расширении санкций в отношении физических лиц и организаций, помогавших Москве во время ее вторжения на Украину в 2014 году.

«После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога», — подчеркивается в заявлении российского Министерства иностранных дел.

Госдепартамент ответил на это послание собственными на удивление недипломатичными действиями. «Давайте вспомним о том, что эти санкции возникли не из ниоткуда. Наши адресные санкции были введены в ответ на продолжающееся нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности своего соседа Украины», — отметила в своем заявлении официальный представитель Госдепартамента Хезер Науерт (Heather Nauert).

Эта словесная война уже сама по себе должна казаться серьезной проблемой. Однако это не единственное свидетельство ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Москвой.

В прошлое воскресенье Соединенные Штаты сбили сирийский военный самолет. Это был первый подобный шаг Америки за время сирийской гражданской войны. Оно вызвало такое негодование у русских, которые являются партнерами сирийского правительства, что российское Министерство обороны даже выступило с угрозами. Оно заявило, что теперь будет рассматривать в качестве цели любые самолеты США и коалиции в небе Сирии к западу от Евфрата.

Американцы проигнорировали жесткие заявления Москвы и во вторник сбили сирийский беспилотник, что, конечно же, не останется незамеченным Кремлем. А в среду высокопоставленный сотрудник ФБР подтвердил сведения о том, что Россия активно пыталась помочь Трампу победить на выборах, хотя сам президент отвергает этот факт.

Джим Таунсенд (Jim Townsend), который при администрации Обамы занимал высокий пост в Пентагоне и отвечал за вопросы, связанные с Россией, обеспокоен тем, что все это может быть началом опасной новой фазы в отношениях между Москвой и Вашингтоном, а также тем, что не слышно более спокойных голосов, пытающихся снизить напряженность.

«"Да пошел ты! Нет, это ты пошел!" Так начинаются конфликты на спортивной площадке, — сказал он в интервью. — А где же взрослые люди?»

Вместо того, чтобы сдержать свои эмоции, обе страны, похоже, пытаются схватить друг друга за горло. И, судя по всему, ситуация не будет улучшаться.

Соединенные Штаты продолжают раздражать Россию

Во время выборов было ясно, что команда Трампа хотела улучшить отношения с Россией. Помимо того, что Трамп с похвалой отзывался о Путине, члены его команды, вопреки советам большинства авторитетных членов Республиканской партии в области внешней политики, убрали из платформы партии положение, призывавшее к поставкам вооружений Украине. А когда Трамп оказался в Белом доме, то сложилось впечатление, что он даже собирался снять с России санкции.

Однако ситуация коренным образом изменилась. Как раз вчера украинский президент Петр Порошенко встретился с Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом. Целью с американской стороны было показать, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать своих союзников в Киеве. Мэттис, обсуждая отношения с Киевом подтвердил приверженность Вашингтона своим обязательствам в сфере обороны этой страны.

«Соединенные Штаты поддерживают вас. Мы поддерживаем вас перед лицом угроз в отношении суверенитета, международного права и международного порядка», — сказал он после встречи, явно намекая на Россию.

Действия Мэттиса стали подтверждением его слов. Он помог инициировать операцию «Атлантическая решимость» (Operation Atlantic Resolve), которая представляет собой самое масштабное наращивание военной силы в Европе с момента окончания холодной войны. В этом регионе в настоящее время находятся 6500 американских военных.

А 1 июня Пентагон даже потребовал предоставить в этом финансовом году дополнительные средства для программы «Инициатива по обеспечению европейской безопасности» (European Reassurance Initiative), в рамках которой Соединенные Штаты помогают своим союзникам в Европе защищаться от угроз, главным образом — от Москвы.

Поддержка Украины и других европейских союзников и одновременное введение санкций против граждан и организаций в России — не тот способ, с помощью которого Вашингтон сможет вернуть себе расположение России.

По словам Таунсенда, напряженность между двумя странами повышает вероятность возникновения опасных ошибок — особенно в Сирии, где у обеих сторон имеются боевые самолеты, которые бомбят одни и те же участки.

«На мой взгляд, ситуация стала очень сложной, и это означает, что стало легче сделать шаг, который может привести к катастрофическому инциденту — к такому инциденту, после которого будут жертвы», — подчеркнул он.

Алекс Уорд