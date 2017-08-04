Отношения НАТО и России сейчас самые сложные с момента окончания "холодной войны" - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что отношения Альянса с Россией сегодня находятся в наиболее сложной фазе со времен "холодной войны", информирует телеканал CNN, которому Столтенберг дал интервью в пятницу.

"Я думаю, правильнее будет сказать, что отношения НАТО с Россией в настоящее время - в самой сложной фазе с момента завершения "холодной войны", - заявил генсек НАТО, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что "отношения с Россией теперь находятся на небывало низком и опасном уровне".

По его словам, после "холодной войны" Запад рассчитывал, что сможет "наладить тесное сотрудничество с РФ".

"В конце "холодной войны" мы надеялись на развитие тесного партнерства с Россией, но особенно после аннексии Крыма в 2014 году и дальнейшей дестабилизации ситуации в Восточной Украине, отношения между НАТО и РФ существенно ухудшились", - заявил Столтенберг.

Однако, в то же время, он также отметил, что диалог с Россией возможен, чтобы попытаться избежать новой "холодной войны".

"Россия никуда не денется, Россия наш сосед. Поэтому мы продвигаем двойной подход: сдерживание и диалог", - добавил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что США и Россия достигли новой низшей точки в отношениях после усиления санкций и ответа на них. Через 25 лет после окончания "холодной войны", отношения снова стали чрезвычайно холодными. Об этом в редакционной статье пишет лояльное к Демократической партии издание Washington post, подчеркивая, что нынешнее напряжение появилось вовсе не потому, что США вдруг захотели возвращения старого врага. То, что произошло - это результат плохих решений президента России Владимира Путина.