Отношения США и России зависят от разрешения конфликта на Донбассе, - Волкер

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер убежден, что отношения между США и Россией являются важными, но они будут испорчены, если не будет найдено решение кризиса в Украине.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Еspreso.tv.Волкер отметил, что политика России в отношении Донбасса "не приведет к хорошему".

"Россия расплачивается за присутствие на Донбассе санкциями и политически", - сказал он.

По словам дипломата, при сохранении нынешнего положения дел ситуация будет ухудшаться, и в итоге дипломатические и экономические отношения с Россией будут заморожены. Кроме того, Волкер заявил, что ситуация на Донбассе не улучшается.

"Есть, возможно, ощущение, что конфликт сам по себе становится хуже и продолжит становиться хуже до тех пор, пока мы не сделаем что-нибудь", - сказал Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что конфликт на Донбассе можно решить за несколько месяцев. При этом он выразил сомнения в эффективности Минских соглашений.