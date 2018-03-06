Отравление экс-шпиона из РФ: в больницу попали двое спасателей

Двое британских сотрудников служб экстренной помощи, которые работали на месте возможного отравления бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, были доставлены в больницу. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

Позже издание уточнило, что в больнице остается один из них. Это якобы подтвердили в британской полиции.

Сергей и Юлия Скрипаль находятся в критическом состоянии в той же больнице.

Вчера, 5 марта, в британском Солсбери, графство Уилтшир, в торговом центре, возможно, был отравлен неизвестным веществом россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании.

Позже выяснилось, что вместе с Сергеем пострадала его дочь Юлия.

На данный момент вещество, которым предположительно были отравлены Скрипаль и его спутница, не идентифицировано.

Полковник военной разведки Сергей Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Он был арестован в 2004 году, а в 2006-м признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании.

Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.