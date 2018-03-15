Отравление Скрипаля: Лондон не просил применить статью 5 устава НАТО - Столтенберг

Британия не обращалась к НАТО по поводу применения статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает ответ всех стран- членов Альянса в случае нападения или угрозы нападения на одного из союзников.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя позицию Альянса в связи с применением Россией боевого химического вещества на территории Великобритании, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

"Соединенное Королевство не обращалось к НАТО относительно применения ст. 5. Этот вопрос лежит в компетенции каждой нации. НАТО, в свою очередь, готово оказать поддержку Великобритании, включая политическую, а также помощь в проведении расследования", - заявил глава Альянса.

Он также призвал Россию ответить на все вопросы, поднятые Лондоном в связи с применением на британской территории боевого химического вещества. Читайте также: Поведение России угрожает НАТО - Столтенберг

Как известно, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров от неизвестного опасного вещества серьезно пострадали двое людей. Впоследствии выяснилось, что это были экс- полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.