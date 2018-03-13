Отравление Скрипаля: Трамп созвонился с Мэй

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия должна прояснить ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании

Об этом он заявил во время телефонного разговора с британским премьер- министром Терезой Мэй, передает "ДС" со ссылкой на сайт правительства Соединенного Королевства.

"Президент Трамп сказал, что США все время были на стороне Великобритании, и согласился, что российское правительство должно предоставить четкие ответы на то, как произошло, что было использовано это нервно- паралитическое отравляющее вещество", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мэй также сообщила Трампу о выводах, сделанных британским правительством по данной ситуации.

Как сообщала "ДС", 5 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, это вещество известно, как "Новичок". В связи с этим, заявила Мэй, Россия должна в течение суток предоставить полную информацию о проекте "Новичок". В среду, 14 марта британский парламент планирует рассмотреть ответ России на этот запрос.

США поддержали версию о том, что за отравление Скрипаля несет ответственность Россия.