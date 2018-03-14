Отравление Скрипаля: Великобритания приостанавливает двусторонние связи с Россией

Великобритания в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние контакты с Россией, в том числе, отзывает приглашение главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон. Об этом заявила, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Тrtworld.

Мэй заявила, что Великобритания "приостанавливает все двусторонние контакты на высоком уровне".

Напомним, Мэй потребовала выслать 23 российских дипломатов из страны после обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ. В обращении к парламенту Мэй обвинила российских дипломатов в шпионаже в пользу России.

Отметим, что Великобритания созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля. Оно состоится сегодня, 14 марта.