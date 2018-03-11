Отца Ле Пен лишили должности в "Национальном фронте"

Основатель французской правопопулистской партии "Национальный фронт" Жан- Мари Ле Пена лишен должности ее почетного председателя.

Съезд "Национального фронта", который состоялся в Лилле в воскресенье, 11 марта, принял новый устав. Им должность почетного председателя партии не предусмотрена вообще, передает Deutsche Welle.

Съезд также переизбрал Марин Ле Пен на должность председателя "Национального фронта". Для 49-летнего политика это будет уже третий срок на посту главы партии.

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Жан-Мари Ле Пен основал партию "Национальный фронт" и возглавлял ее с 1972 до 2011 года, когда он передал пост своей дочери Марин Ле Пен. В 2015 году Ле Пена исключили из партии за его антисемитские и другие провокационные высказывания. Однако за основателем "Национального фронта" сохранялась должность почетного председателя партии.

Ле Пен-старший пытался оспорить свое исключение из партии в суде, но проиграл. В последние годы его не допускали к принятию решений в партии, а конфликт 89-летнего политика с дочерью стал публичным. По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)