Ответственность за сбитый самолет "МАУ" взял на себя командующий аэрокосмическими силами КСИР

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил о том, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном. Об этом сообщает агентство Tasnim в Twitter.

"Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - приводит агентство слова Хаджизаде.

Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Aerospace Force Brigadier General Amir Ali Hajizadeh: I personally accept full responsibility for unintentional downing of Ukrainian plane#Iran#UkrainianPlaneCrash #UkrainianPlane pic.twitter.com/7RaVb2ZIHg - Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 11, 2020

Сегодня Иран заявил, что он ошибочно сбил украинский лайнер. Еще в пятницу Иран отрицал, что выпустил ракету по самолету, и обвинял западные правительства в "психологической войне". Президент страны Хассан Роухани выразил сожаление по поводу произошедшего.

Утром 8 января в Иране потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины", который летел из Тегерана в Киев. В авиакатастрофе погибли 11 граждан Украины - двое пассажиров и девять членов экипажа. Кроме украинцев на борту самолета находились также граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана: всего 176 человек.

В Иране причиной авиакатастрофы пассажирского лайнера называли возгорание двигателя. По данным Пентагона, иранцы по ошибке сбили украинский самолет. Этой же версии придерживались Дональд Трамп. Ее достоверность подтвердил канадский премьер Джастин Трюдо, премьер-министр Британии Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В "МАУ" сообщили, что самолет Boeing 737-800 NG, который разбился в Тегеране, прошел последнее плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.

Украина направила в Тегеран группу специалистов для участия в расследовании совместно с иранской стороной.

По материалам: Tasnim